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Астон Вилла неожиданно может перехватить трансферную цель Арсенала и Барселоны
В Бирмингеме готовы конкурировать с европейскими грандами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" неожиданно может перехватить трансферную цель "Арсенала" и "Барселоны".
Как сообщает Cadena SER, вратарь "Эспаньола" Хоан Гарсия этим летом будет иметь очень сложный выбор между лучшими клубами, однако именно "Астон Вилла" является главным претендентом на его трансфер.
Отмечается, что клаусула в контракте 23-летнего испанца составляет 25 миллионов евро. Если Гарсия получит вызов в национальную сборную Испании, сумма отступных возрастет до 30 миллионов, а если "Эспаньол" вылетит из Ла Лиги, его можно будет приобрести за 15 миллионов евро. "Реал Мадрид" и леверкузенский "Байер" внимательно следит за ситуацией с игроком.
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В этом сезоне Хоан Гарсия провел 7 "сухих" матчей в 32 поединках за "Эспаньол" в Ла Лиге. Согласно данным популярного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
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