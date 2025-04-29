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Главный тренер Ливерпуля хочет видеть в команде звезду Вест Хэма

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Все для усиления атаки

Главный тренер Ливерпуля хочет видеть в команде звезду Вест Хэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Ливерпуль" уже определился со своим первым шагом на летнем трансферном рынке – Джаррод Боуэн. Нападающий "Вест Хэма" стал приоритетом для усиления атакующей линии "красных" – это прямой запрос от Арне Слота, который планирует перестройку состава из-за возможных уходов Дарвина Нуньеса и Диогу Жоты.

Боуэну 28 лет, и с момента перехода к "молотобойцам" из "Халл Сити" в 2020 году он демонстрирует впечатляющие результаты. Его прогресс в Лондоне был стремительным – от перспективного игрока до ключевой фигуры команды. Умение как забивать, так и ассистировать сделали его одним из лучших нападающих английского чемпионата, что и привлекло внимание ведущих клубов.

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В борьбе за англичанина также находится "Тоттенхэм", который осознает возможную потерю Ришарлисона и не планирует выкупать Тимо Вернера, что открывает вакансию в нападении. Сумма трансфера может достигать около 60 миллионов евро – как "Ливерпуль", так и "Тоттенхэм" готовы выложить эти средства. Однако "Вест Хэм" не намерен легко отпускать игрока.

Добавим, что в этом сезоне на счету нападающего 10 голов и 9 ассистов в 32-х матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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