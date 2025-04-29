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Действующие чемпионы АПЛ планируют инвестировать значительные средства в усиление команды

Англия
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Этим летом они готовятся потратить рекордную сумму на нового нападающего

Действующие чемпионы АПЛ планируют инвестировать значительные средства в усиление команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Победитель Английской Премьер-лиги в сезоне 2024/25 "Ливерпуль" планирует инвестировать грандиозные средства в усиление команды этим летом, сделав приоритетом подписание нового нападающего и левого защитника.

Как сообщает издание The Telegraph, совет директоров мерсисайдского клуба начал работу над трансферами во время летнего окна, как только они отпраздновали 20-е чемпионство Англии в их истории. В июле к "красным" из "Валенсии" после аренды вернется Гиорги Мамардашвили, которого "Ливерпуль" приобрел прошлым летом за 30 миллионов евро. И кроме этого, в клубе, как ожидается, будут готовы потратиться на трансфер Александера Исака из "Ньюкасла", за которого "сороки" требуют более 130 миллионов фунтов стерлингов. Альтернативным вариантом на эту позицию является Уго Экитике, выступающий за франкфуртский "Айнтрахт". Также они намерены подписать Дина Хейсена и Милоша Керкеза из "Борнмута".

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Напомним, что "Ливерпуль" планирует провести чемпионский парад по случаю победы в АПЛ в конце мая.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Журба
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