Артета рассказал о самом серьёзном испытании для Арсенала в этом сезоне

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о самом серьёзном испытании для команды в этом сезоне.

По словам испанца, победа "Арсенала" в ответном матче 1/4 финала над "Реалом" вселила в команду уверенность.

"Из каждой игры можно многому научиться. Поездка на "Бернабеу", вероятно, является самым серьёзным испытанием, которое может выпасть на долю европейской команды. Это придаёт уверенности и опыта команде, которых у большинства из нас никогда раньше не было", - заявил главный тренер.

Напомним, что ответный матч между "Реалом" и "Арсеналом" закончился со счётом 1:2. По итогу двухматчевого противостояния, английский клуб прошёл далее.

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29 апреля "Арсенал" сыграет с "ПСЖ" в полуфинальном матче Лиги Чемпионов. Поединок начнётся в 22:00 по киевскому времени.