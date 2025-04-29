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Артета рассказал о самом серьёзном испытании для Арсенала в этом сезоне
Это было потрясающе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о самом серьёзном испытании для команды в этом сезоне.
По словам испанца, победа "Арсенала" в ответном матче 1/4 финала над "Реалом" вселила в команду уверенность.
"Из каждой игры можно многому научиться. Поездка на "Бернабеу", вероятно, является самым серьёзным испытанием, которое может выпасть на долю европейской команды.
Это придаёт уверенности и опыта команде, которых у большинства из нас никогда раньше не было", - заявил главный тренер.
Напомним, что ответный матч между "Реалом" и "Арсеналом" закончился со счётом 1:2. По итогу двухматчевого противостояния, английский клуб прошёл далее.
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29 апреля "Арсенал" сыграет с "ПСЖ" в полуфинальном матче Лиги Чемпионов. Поединок начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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