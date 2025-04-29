Чемпионшип - не вариант. Стали известны планы Варди после ухода из Лестера

Нападающий "Лестера" Джейми Варди не намерен выступать в Чемпионшипе. Об этом информирует Sky Sports.

Несмотря на интерес со стороны "Рексхэма" и "Шеффилд Уэндсей", 38-летний футболист хочет продолжать карьеру в английской Премьер-лиге или перейти в клуб из высших дивизионов Европы.

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По информации источника, Варди будет активно искать новую команду только после истечения контракта с "Лестером" в конце июня.

В текущем сезоне АПЛ Джейми отметился 7 голами и 3 результативными передачами в 32 матчах.