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Чемпионшип - не вариант. Стали известны планы Варди после ухода из Лестера

Англия
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Амбиции еще остались

Чемпионшип - не вариант. Стали известны планы Варди после ухода из Лестера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Лестера" Джейми Варди не намерен выступать в Чемпионшипе. Об этом информирует Sky Sports.

Несмотря на интерес со стороны "Рексхэма" и "Шеффилд Уэндсей", 38-летний футболист хочет продолжать карьеру в английской Премьер-лиге или перейти в клуб из высших дивизионов Европы.

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По информации источника, Варди будет активно искать новую команду только после истечения контракта с "Лестером" в конце июня.

В текущем сезоне АПЛ Джейми отметился 7 голами и 3 результативными передачами в 32 матчах.

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Чемпионшип АПЛ Джейми Варди Лестер Сити трансфер
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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