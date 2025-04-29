Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпионшип - не вариант. Стали известны планы Варди после ухода из Лестера
Амбиции еще остались
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Лестера" Джейми Варди не намерен выступать в Чемпионшипе. Об этом информирует Sky Sports.
Несмотря на интерес со стороны "Рексхэма" и "Шеффилд Уэндсей", 38-летний футболист хочет продолжать карьеру в английской Премьер-лиге или перейти в клуб из высших дивизионов Европы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По информации источника, Варди будет активно искать новую команду только после истечения контракта с "Лестером" в конце июня.
В текущем сезоне АПЛ Джейми отметился 7 голами и 3 результативными передачами в 32 матчах.
Популярное сейчас
- Александрия определилась с будущим Ротаня - тренером интересуется Шахтер
- Арсенал – ПСЖ. Анонс и прогноз матча полуфинала Лиги чемпионов на 29.04.2025
- Кучер: У игроков истекают контракты и у них нет мотивации. Хочется, чтобы они оставались мужиками
- Михаил Мудрик: путь восходящей звезды, омраченный допинг-скандалом
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО