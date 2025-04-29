Сделал выбор. Полузащитник Ньюкасла рассказал о своём будущем в клубе

Полузащитник "Ньюкасла" рассказал о своём будущем в клубе.

Сандро Тонали дал понять, что хочет остаться в английском клубе на длительный срок. Его не интересуют слухи или какие-либо предложения.

Футболистом интересовались "Ювентус" с другими клубами чемпионата Италии, а также "Манчестер Сити". "Сороки" уверены, что итальянец останется в клубе. Футболист решил отблагодарить клуб за поддержку, которую он получил во время дисквалификации из-за азартных игр.

"Ньюкасл" уверен, что Тонали останется в клубе в следующем сезоне, и сомневается, что есть какие-либо итальянские клубы, которые могли бы позволить себе сделать предложение, способное даже заинтересовать их в переговорах", - заявил источник.

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В этом сезоне Сандро Тонали сыграл в 41-м матче "Ньюкасла" и отметился пятью голами и тремя голевыми передачами.