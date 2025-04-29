При строительстве нового стадиона "Эвертона" использовали украинские материалы.

"Метинвест" сообщил, что для строительства "Брэмли-Мур" использовано 1 000 тонн стали, а именно горячекатаного листа Spartan UK.

"В строительстве стадиона была применена стратегия "no-blockwork" - что каждый элемент должен быть тщательно спланирован, обеспечивая точность монтажа стальных конструкций без использования традиционной кирпичной кладки.

Такой подход требовал высококачественных материалов и эффективного выполнения проекта, где горячекатаный лист Spartan UK Группы Метинвест играл одну из ключевых ролей", - написал "Метинвест“.