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Гордость! При строительстве нового стадиона Эвертона использовали украинские материалы

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Гордость! При строительстве нового стадиона Эвертона использовали украинские материалы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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При строительстве нового стадиона "Эвертона" использовали украинские материалы.

"Метинвест" сообщил, что для строительства "Брэмли-Мур" использовано 1 000 тонн стали, а именно горячекатаного листа Spartan UK.

"В строительстве стадиона была применена стратегия "no-blockwork" - что каждый элемент должен быть тщательно спланирован, обеспечивая точность монтажа стальных конструкций без использования традиционной кирпичной кладки.

Такой подход требовал высококачественных материалов и эффективного выполнения проекта, где горячекатаный лист Spartan UK Группы Метинвест играл одну из ключевых ролей", - написал "Метинвест“.

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Напомним, что начиная с сезона 2025/26 "Эвертон" будет проводить домашние матчи на стадионе "Брэмли-Мур". Арена уже принимала несколько тестовых матчей, которые проводились при болельщиках.

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Источник:
Метінвест
Опубликовал: Владислав Прийменко
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