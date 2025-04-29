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Челси и Реал ведут борьбу за одного из самых перспективных защитников Европы

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Серьезная конкуренция

Челси и Реал ведут борьбу за одного из самых перспективных защитников Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" и мадридский "Реал" ведут борьбу за одного из самых перспективных защитников Европы.

Согласно информации от источников издания CaughtOffside, обе команды работают над усилением обороны в летнее трансферное окно, поэтому они заинтересованы в подписании центрального защитника "Бенфики" Томаша Араужу. Недавно представители "синих" и "сливочных" связывались с "орлами", чтобы узнать информацию о 22-летнем португальце.

"Бенфика" считает Томаша Араужу центральной фигурой в планах на будущее. Его контракт с клубом действует до конца июня 2029 года. Они отпустят его только в случае активации клаусулы, что составляет 80 миллионов евро.

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В текущем сезоне Томаш Араужу провел 40 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя ассистами. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

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Бенфика (Лиссабон) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Томаш Араужу
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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