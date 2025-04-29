Челси и Боруссия Дортмунд ведут переговоры по трем игрокам

Как сообщает TEAMtalk, "Челси" активно ведет переговоры с "Боруссией Д" по трансферу вингера Джейми Байно-Гиттенса. В клубе считают усиление флангов приоритетом, учитывая дисквалификацию Мудрика и неопределенность с будущим Джейдона Санчо и Нони Мадуэке.

"Челси" обязан выкупить Санчо, который сейчас выступает на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", примерно за 25 миллионов фунтов. Однако клуб может отказаться от этой опции, уплатив штраф в размере 5 миллионов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Байно-Гиттенс же стал одной из ключевых целей "Челси". Кроме того, лондонцы предложили включить Санчо в потенциальную сделку с "Боруссией", которая, со своей стороны, рассматривает возможность возвращения игрока. Дортмундцы также заинтересованы в Карни Чуквуемеке. 21-летний хавбек перешел в "Боруссию" на правах аренды в январе и произвел впечатление на руководство клуба.

"Челси" должен принять окончательное решение по Санчо уже на следующей неделе. Вингер продолжает оставаться любимцем фанатов "Боруссии", что может сыграть свою роль в переговорах. Если лондонцы таки выкупят Санчо, то его или Чуквуемеку можно будет включить в "отдельную" обменную сделку по Байно-Гиттенсу, что будет выгодно с точки зрения соблюдения финансовых правил прибыльности и стабильности.