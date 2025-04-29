  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси и Боруссия Дортмунд ведут переговоры по трем игрокам

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси и Боруссия Дортмунд ведут переговоры по трем игрокам

Англия

Возможные обмены

Челси и Боруссия Дортмунд ведут переговоры по трем игрокам

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает TEAMtalk, "Челси" активно ведет переговоры с "Боруссией Д" по трансферу вингера Джейми Байно-Гиттенса. В клубе считают усиление флангов приоритетом, учитывая дисквалификацию Мудрика и неопределенность с будущим Джейдона Санчо и Нони Мадуэке.

"Челси" обязан выкупить Санчо, который сейчас выступает на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", примерно за 25 миллионов фунтов. Однако клуб может отказаться от этой опции, уплатив штраф в размере 5 миллионов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Байно-Гиттенс же стал одной из ключевых целей "Челси". Кроме того, лондонцы предложили включить Санчо в потенциальную сделку с "Боруссией", которая, со своей стороны, рассматривает возможность возвращения игрока. Дортмундцы также заинтересованы в Карни Чуквуемеке. 21-летний хавбек перешел в "Боруссию" на правах аренды в январе и произвел впечатление на руководство клуба.

"Челси" должен принять окончательное решение по Санчо уже на следующей неделе. Вингер продолжает оставаться любимцем фанатов "Боруссии", что может сыграть свою роль в переговорах. Если лондонцы таки выкупят Санчо, то его или Чуквуемеку можно будет включить в "отдельную" обменную сделку по Байно-Гиттенсу, что будет выгодно с точки зрения соблюдения финансовых правил прибыльности и стабильности.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Ливерпуля поздравил болельщиков клуба с победой. Фото
yellow-arrow
Два клуба АПЛ заинтересованы в подписании полузащитника Ювентуса
yellow-arrow
Челси и Реал ведут борьбу за одного из самых перспективных защитников Европы
Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Джейдон Санчо Карни Чуквуемека Джейми Байно-Гиттенс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости