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Два клуба АПЛ заинтересованы в подписании полузащитника Ювентуса

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Игрок может сменить чемпионат

Два клуба АПЛ заинтересованы в подписании полузащитника Ювентуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Два английских клуба обратились к "Ювентусу" по поводу трансфера их полузащитника.

Как сообщил журналист Николо Скира, два неназванных клуба, играющих в Английской Премьер-лиге, сделали свои запросы относительно информации от "Ювентуса" об их полузащитнике Нико Гонсалесе.

Отмечается, что 27-летний аргентинец хочет остаться в Италии. Сейчас он активно работает над тем, чтобы вернуться на свой лучший уровень игры, который он демонстрировал в "Фиорентине".

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В этом сезоне Нико Гонсалес принял участие в 31 матче за "Ювентус" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 4 ассиста.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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