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Полузащитник Ливерпуля поздравил болельщиков клуба с победой. Фото
Особенный день
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" поздравил болельщиков клуба с победой.
В своём профиле Instagram, японский футболист Ватару Эндо выложил своё фото в специальной футболке.
"Особенный момент. Особенный день. Поздравляю всю семью "Ливерпуля".Мы чемпионы Премьер-Лиги", - написал Эндо.
"Ливерпуль" в воскресенье 27 апреля победил "Тоттенхэм" со счётом 5:1 и стал чемпионом Англии сезона 2024/25.
В этом сезоне Ватару Эндо сыграл в 29-ти матчах "Ливерпуля", в которых результативными действиями не отметился.
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