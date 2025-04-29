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Полузащитник Ливерпуля поздравил болельщиков клуба с победой. Фото

Англия

Особенный день

Полузащитник Ливерпуля поздравил болельщиков клуба с победой. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ливерпуля" поздравил болельщиков клуба с победой.

В своём профиле Instagram, японский футболист Ватару Эндо выложил своё фото в специальной футболке.

"Особенный момент. Особенный день. Поздравляю всю семью "Ливерпуля".Мы чемпионы Премьер-Лиги", - написал Эндо.

"Ливерпуль" в воскресенье 27 апреля победил "Тоттенхэм" со счётом 5:1 и стал чемпионом Англии сезона 2024/25.

В этом сезоне Ватару Эндо сыграл в 29-ти матчах "Ливерпуля", в которых результативными действиями не отметился.

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Ливерпуль Ватару Эндо
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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