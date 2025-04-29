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Нападающий Арсенала высказался о вингере клуба: Считаю, что сейчас он один из лучших игроков в мире
Сказал по делу
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Арсенала" высказался о вингере клуба.
Габриэль Мартинелли рассказал о взаимодействии с Сакой. Бразильский футболист оценил влияние английского игрока и считает, что клубу повезло с ним.
"Здорово, что он в нашей команде. Он мне как брат, я его люблю. Я считаю, что сейчас он один из лучших игроков в мире. Нам повезло, что он здесь.
Мы через многое прошли в этом клубе, и я думаю, что мы заслужили жить этим моментом и выиграть что-то великое", - сказал Мартинелли.
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В этом сезоне Букайо Сака сыграл в 31-м матче, в котором отметился 11-ю голами и 14-ю голевыми передачами.
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