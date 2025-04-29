Нападающий Арсенала высказался о вингере клуба: Считаю, что сейчас он один из лучших игроков в мире

Нападающий "Арсенала" высказался о вингере клуба.

Габриэль Мартинелли рассказал о взаимодействии с Сакой. Бразильский футболист оценил влияние английского игрока и считает, что клубу повезло с ним.

"Здорово, что он в нашей команде. Он мне как брат, я его люблю. Я считаю, что сейчас он один из лучших игроков в мире. Нам повезло, что он здесь.

Мы через многое прошли в этом клубе, и я думаю, что мы заслужили жить этим моментом и выиграть что-то великое", - сказал Мартинелли.