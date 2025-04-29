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Итальянские топ-клубы следят за центральным защитником одного из аутсайдеров АПЛ

Англия

Его команда в следующем сезоне будет играть в Чемпионшипе

Итальянские топ-клубы следят за центральным защитником одного из аутсайдеров АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянские топ-клубы наблюдают за центральным защитником одного из аутсайдеров АПЛ.

Как сообщил журналист Экрем Конур, несколько представителей Серии А намерены подписать Калеба Околи из "Лестера", который вылетел в Чемпионшип. В услугах 23-летнего итальянца заинтересованы "Рома", "Милан" и "Болонья".

Напомним, что Околи присоединился к "лисам" летом прошлого года за 14 миллионов евро из "Аталанты".

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В этом сезоне Калеб Околи принял участие в 22 матчах за "Лестер" во всех турнирах, забив один гол. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Болонья Милан Рома (Италия) Лестер Сити
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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