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Итальянские топ-клубы следят за центральным защитником одного из аутсайдеров АПЛ
Его команда в следующем сезоне будет играть в Чемпионшипе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянские топ-клубы наблюдают за центральным защитником одного из аутсайдеров АПЛ.
Как сообщил журналист Экрем Конур, несколько представителей Серии А намерены подписать Калеба Околи из "Лестера", который вылетел в Чемпионшип. В услугах 23-летнего итальянца заинтересованы "Рома", "Милан" и "Болонья".
Напомним, что Околи присоединился к "лисам" летом прошлого года за 14 миллионов евро из "Аталанты".
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В этом сезоне Калеб Околи принял участие в 22 матчах за "Лестер" во всех турнирах, забив один гол. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
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