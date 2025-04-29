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Защитник Ливерпуля после чемпионского матча АПЛ присел на пустую трибуну Энфилда. Игрок объяснил причину

Англия

Неожиданно

Защитник Ливерпуля после чемпионского матча АПЛ присел на пустую трибуну Энфилда. Игрок объяснил причину

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После окончания матча между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" и празднований чемпионства, некоторые игроки "Красных" вернулись на пустой стадион.

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате присел на пустую трибуну "Энфилда". Французский футболист объяснил, что хотел насладиться моментом в одиночестве.

"У меня нет слов, чтобы описать то, что я чувствовал. Я просто хотел насладиться моментом в одиночестве. Мы выиграли его при 60 000 болельщиков и нас на поле. Я просто хотел почувствовать что-то другое, и сейчас я очень счастлив.

Я был близок к тому, чтобы расплакаться. Это безумие, это невероятно, и теперь мы должны по-настоящему насладиться этим. Я первый французский игрок из "Ливерпуля", который поднял его", - заявил Конате.

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Напомним, что "Ливерпуль" стал чемпионом Англии, победив "Тоттенхэм" со счётом 5:1 и став недосягаемым для второго места АПЛ (на момент написания новости - "Арсенал").

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Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Ибраима Конате
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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