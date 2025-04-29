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Защитник Ливерпуля после чемпионского матча АПЛ присел на пустую трибуну Энфилда. Игрок объяснил причину
Неожиданно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После окончания матча между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" и празднований чемпионства, некоторые игроки "Красных" вернулись на пустой стадион.
Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате присел на пустую трибуну "Энфилда". Французский футболист объяснил, что хотел насладиться моментом в одиночестве.
"У меня нет слов, чтобы описать то, что я чувствовал. Я просто хотел насладиться моментом в одиночестве. Мы выиграли его при 60 000 болельщиков и нас на поле. Я просто хотел почувствовать что-то другое, и сейчас я очень счастлив.
Я был близок к тому, чтобы расплакаться. Это безумие, это невероятно, и теперь мы должны по-настоящему насладиться этим. Я первый французский игрок из "Ливерпуля", который поднял его", - заявил Конате.
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Напомним, что "Ливерпуль" стал чемпионом Англии, победив "Тоттенхэм" со счётом 5:1 и став недосягаемым для второго места АПЛ (на момент написания новости - "Арсенал").
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