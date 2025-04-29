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Хавбек Тоттенхэма подписал долгосрочный контракт с клубом
Официально
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" сообщил о подписании нового долгосрочного контракта с Лукасом Бергваллом. Новое соглашение рассчитано до 2031 года.
19-летний полузащитник присоединился к клубу 1 июля 2024 года из шведского "Юргордена".
He's here to stay ???? pic.twitter.com/A4PuI2xfZ8— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 29, 2025
Лукас сыграл 45 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста, во всех турнирах сезона 2024/25.
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Источник:Tottenham Hotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
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