Хавбек Тоттенхэма подписал долгосрочный контракт с клубом

"Тоттенхэм" сообщил о подписании нового долгосрочного контракта с Лукасом Бергваллом. Новое соглашение рассчитано до 2031 года.

19-летний полузащитник присоединился к клубу 1 июля 2024 года из шведского "Юргордена".

He's here to stay ???? pic.twitter.com/A4PuI2xfZ8 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 29, 2025

Лукас сыграл 45 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста, во всех турнирах сезона 2024/25.