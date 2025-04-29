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Хавбек Тоттенхэма подписал долгосрочный контракт с клубом

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Хавбек Тоттенхэма подписал долгосрочный контракт с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм" сообщил о подписании нового долгосрочного контракта с Лукасом Бергваллом. Новое соглашение рассчитано до 2031 года.

19-летний полузащитник присоединился к клубу 1 июля 2024 года из шведского "Юргордена".

Лукас сыграл 45 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста, во всех турнирах сезона 2024/25.

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Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
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