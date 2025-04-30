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Манчестер Сити начал работу над трансфером звезды Галатасарая

Англия

Может сменить клуб после первого же сезона

Манчестер Сити начал работу над трансфером звезды Галатасарая

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лето обещает стать периодом перемен для "Манчестер Сити". Клуб официально подтвердил, что команду покинет Кевин Де Брюйне, поэтому бывшие чемпионы Англии активно ищут усиление в центр поля накануне сезона 2025/26.

Как сообщает Foot Mercato, в шортлисте "Сити" находится бразильский полузащитник Габриэл Сара. 25-летний футболист перебрался в "Галатасарай" из "Норвич Сити" прошлым летом, однако его пребывание в Турции может ограничиться лишь одним сезоном.

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По данным источника, "Манчестер Сити" уже вышел на контакт с представителями футболиста. В клубе ожидаются серьезные изменения, и Сару рассматривают как одну из ключевых целей на трансферном рынке.

Добавим, что в этом сезоне бразилец сыграл в 41 матче за турецкий клуб во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 8 ассистов.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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