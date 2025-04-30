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Манчестер Юнайтед нацелился на таланта ПСЖ
Стремятся сделать громкий трансфер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации издания Fichajes, "Манчестер Юнайтед" поставил Дезире Дуэ в центр своего внимания в преддверии следующего трансферного окна. Молодой французский талант, ныне выступающий за "ПСЖ", является одной из главных целей англичан.
Дуэ совершил стремительный прорыв после перехода в "ПСЖ". Способность создавать угрозу из разных зон нападения делает его желанным вариантом для многих грандов Премьер-лиги, но в случае с "Ман Юнайтед" интерес не ограничивается случайным наблюдением. Руководство клуба считает, что его профиль идеально соответствует перестройке, которую они планируют в рамках нового проекта.
Несмотря на энтузиазм на "Олд Траффорд", операция не будет простой. У "ПСЖ" нет насущной необходимости продавать игрока, и клуб хорошо знает, что стоимость молодой звезды продолжает расти. Только действительно солидное предложение может заставить их отпустить игрока.
Добавим, что в этом сезоне на счету француза 13 голов и 12 ассистов в 48 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.
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