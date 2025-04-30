Ливерпуль рассматривает возможность трансфера защитника Ювентуса

"Ливерпуль" рассматривает возможность подписания защитника "Ювентуса" Андреа Камбьясо этим летом. По данным издания Calciomercato, итальянец попал в сферу интересов не только "красных", но и "Манчестер Сити". Его трансфер может обойтись к примерно 45 миллионов евро.

Камбьясо способен закрывать как правый, так и левый фланг защиты, что делает его привлекательной опцией на рынке – особенно учитывая потребности Арне Слота, ведь этим летом "красные", вероятно, потеряют Трента Александера-Арнольда, чей контракт подходит к концу, и он может стать свободным агентом.

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И хотя Камбьясо еще не достиг уровня Трента, он отличается футбольным интеллектом и универсальностью. Для 25-летнего итальянца "Ливерпуль" выглядит очень привлекательным вариантом по сравнению с нынешним "Ювентусом".

Добавим, что в этом сезоне на счету итальянца 2 гола и 3 ассиста в 39 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.