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Манчестер Сити может оставить опытного игрока в клубе

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Потенциальное изменение планов

Манчестер Сити может оставить опытного игрока в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Этот сезон для сложился не лучшим образом для Джека Грилиша – Пеп Гвардиола часто ротировал состав, и игрок не имел стабильной игровой практики. В СМИ активно ходили слухи о его возможном летнем трансфере, чтобы получить больше игрового времени в другом клубе. Но, по информации talkSPORT, вероятность того, что Джек останется в "Сити" растет.

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Клуб уже исключил возможность аренды игрока после открытия трансферного окна – в руководстве не хотят ослаблять состав, отпустив его временно. Также под вопросом и постоянный трансфер, ведь в "Ман Сити" понимают, что отбить вложенные 100 миллионов фунтов за Грилиша будет невозможно.

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В то же время в клубе высоко ценят его присутствие в раздевалке – Грилиша считают одним из опытных лидеров, особенно на фоне возможного ухода Кевина де Брюйне и Кайла Уокера летом. Сейчас руководство обсуждает, не стоит ли оставить Грилиша до завершения его контракта в июне 2027 года.

Добавим, что в этом сезоне на счету Грилиша 3 гола и 5 ассистов в 31 матче за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

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Манчестер Сити Джек Грилиш
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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Алексей Полищук
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