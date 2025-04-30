Академия миллиардеров. Как неожиданный ход Гвардиолы спасает сезон Манчестер Сити

Пеп Гвардиола спасает сезон. У его тонущего осенью "Манчестер Сити" появился шанс хоть на один трофей в нынешней компании – Кубок Англии. В полуфинале 27 апреля на "Уэмбли" подопечным Гвардиолы удалось не тянуть кота за хвост, а быстро расставить точки над "и". На второй минуте молодой Рико Льюис мощным дальним ударом пробил Матца Селса (голкипер "Фореста"). Уже через несколько минут социальные сети взорвались детскими фотографиями Рико в футболке "Манчестер Сити" с игрушечными трофеями. Радости Гвардиолы не было предела. Победа над "Форестом" стала не только виновницей ощущения счастья, а и доказательством того, что коуч выбрал верный путь.

С восьмого марта "Манчестер Сити" не проиграл ни одного матча. Если вспомнить удручающий осенне-зимний период команды, можно с уверенностью сказать – Гвардиола нашел выход из печальной ситуации. Конечно, его команда не играет, как раньше. Но ведь забивает и побеждает. А главное, с кем. Практически в каждой игре появляются новые имена. И это при том, что не так уж и много трансферов было. Гвардиола вспомнил, что у "Манчестер Сити" есть академия, которая растит вполне достойную замену Кевину Де Брюйне, Кайлу Уокеру, Гюндогану, Джеку Грилишу. Так кто же спасает Пепа Гвардиолу и "Манчестер Сити"?

Первопроходец

Фил Фоден – один из первых воспитанников "Манчестер Сити", который доказал Гвардиоле, что молодежи можно доверять. Тренер несколько сезонов встраивал молодого полузащитника в свою модель футбола и основную обойму команды. В сезоне 2023/2024 "Манчестер Сити" невозможно было представить без Фила. Крайний нападающий обогнал в рейтинге лучших футболистов АПЛ – Эрлинга Холланда, Александера Исака, Коул Палмера, Деклана Райса, Мартина Эдегора, Оли Уоткинса и получил награду "лучший игрок АПЛ сезона 2023/2024".

Несмотря на травмы и слабый футбол в нынешнем сезоне, Фоден остается главным действующим лицом (когда может играть) сегодняшнего "Манчестер Сити".

Рико Льюис

Молодой футболист впервые появился на скамейке запасных команды Гвардиолы в сезоне 2022/2023. Зимой 2023 года Пеп Гвардиола назвал Льюиса – "наш маленький Филипп Лам". Летом 2022 года Рики поехал с основной командой в предсезонное турне по США, где быстро доказал, что стремление играть за "Манчестер Сити" – это не пустые слова. Гвардиола восхищался Льюисом все лето и в итоге позволил дебютировать в АПЛ в матче с "Борнмутом" 13 августа 2022 года. Льюис вышел на восемь финальных минут матча, после которых Гвардиола заявил: "Мне хватило трех минут, чтобы понять – этот парень достигнет больших высот в "Манчестер Сити".

Через четыре месяца Рико вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов с "Севильей". До 50-й минуты "Сити" проигрывал 0:1. Счет голам команды Гвардиолы открыл именно Льюис после передачи Альвареса.

В нынешнем сезоне воспитанник "Манчестер Сити" стал основным игроком Гвардиолы, который полностью заменил Уокера. Возможно, если бы Гвардиола оказался в таком плачевном состоянии в прошлом сезоне, Льюис получил бы гораздо больше времени на поле еще в сезоне 2023/2024. Однако, Гвардиола не решался отправить Уокера на скамейку запасных даже при том, что возрастной защитник уже не дотягивал до уровня чемпионского "Манчестер Сити".

Конечно, Льюису еще многому надо научиться. Матч с "Реалом" в Лиге чемпионов лишний раз доказал, что с такими игроками, как Винисиус Льюису играть пока сложно. Как бы самоотверженно Рико не боролся с бразильцем, недостаток опыта сделал свое дело. Молодой англичанин проиграл бразильцу.

Если Гвардиола будет продолжать давать игровое время Льюису, а сам игрок будет постоянно развиваться и прогрессировать, то через несколько лет у "Манчестер Сити" вырастет отличный защитник.

Джеймс Макати

Воспитанник "Манчестер Сити" провел два сезона в аренде. Летом 2022 года Макати отправился в "Шеффилд Юнайтед" (на тот момент клуб выступал в Чемпионшип) за приобретением опыта во взрослом футболе. Макати очень быстро занял место в основе команды. По итогам сезона 2022/2023 "Шеффилд" ворвался в АПЛ. Для такого взлета немало пользы принес и Макати. Клуб для аренды молодого таланта выбран был правильный. Главный тренер Хекингботтом уделяет много внимания игрокам, которых отправляют в его команду развиваться и учиться играть в настоящий футбол. После одного из матчей, в котором Макати забил гол, Хекингботтом сказал, что он надеется на то, что "Пеп Гвардиола наблюдает за воспитанником академии "Манчестер Сити" и видит прогресс футболиста".

Сезон 2023/2024 в АПЛ "Шеффилд Юнайтед" провалил и отправился в Чемпионшип. Летом 2024 года Гвардиола решил оставить Макати под своим крылом. Опыт выступлений и в Чемпионшипе, и в АПЛ, по мнению Пепа мог дать результат. Во время предсезонного турне по США Гвардиола выпускал футболиста в каждом матче. И следует признать, что Джеймс не сразу вписался в систему испанца. После первых двух матчей Гвардиола раскритиковал полузащитника, напомнив ему о конкуренции в команде и скамейке запасных.

После разговора с главным тренером Макати преобразился. Умение читать игру, видеть поле и играть на маленьком пространстве – одни из главных качеств Макати. Уже сегодня Гвардиола задумывается – кем заменить Кевина Де Брюйне, который покинет "Манчестер Сити" летом 2025 года. Макати – первый претендент. Полузащитник обладает высоким футбольным интеллектом, креативным мышлением и вполне способен делать разницу, несмотря на то, что пока занимает место резервиста команды.

Нико О'Райли

20-летний полузащитник ворвался в основной состав "Манчестер Сити" неожиданно. Всю осень 2024 года Нико провел на скамейке запасных. В январе 2025 года Гвардиола, имея внушительные проблемы в составе и в результатах команды решился на риск – доверил место в основе еще одному молодому игроку.

В первом же матче 2025 года Нико забил гол в Кубке Англии. В марте оформил дубль в матче с "Плимутом" (Кубок Англии), после чего Гвардиола стал гораздо больше доверять молодому игроку.

С появлением Нико у "Манчестер Сити" появилась скорость и креатив на флангах. 12 апреля "Манчестер Сити" играл с "Кристал Пэлас". На 21-й минуте Гвардиола проигрывал 0:2. Но с 33-ей минуты команда нашла свою волну. Казалось, подопечные Гвардиолы отыгрываются на команде Оливера Гласнера за все неудачи сезона. Хендерсон (голкипер "Кристал Пэлас") только успевал вынимать мячи из сетки своих ворот. После четырех забитых голов "Манчестер Сити" не успокоился. А точнее, молодежь Гвардиолы. О'Райли не упустил шанс на 79-й минуте. Подхватил отскочивший мяч от соперника на линии штрафной и вколотил пятый гол.

19 апреля матч с "Эвертоном", а точнее первые 84 минуты забрали у Гвардиолы немало нервных клеток. Его команда никак не могла одолеть успешно сопротивляющийся "Эвертон". Учитывая, что каждые потерянные три очка для Гвардиолы на вес золота, даже нулевая ничья не устраивала "Манчестер Сити". Спас испанца и "Манчестер Сити" молодой О'Райли, замкнувший феноменальный пас Матео Нунеша. Благодаря голу Нико подопечные Гвардиолы поверили, что защита "Эвертона" не такая уж и непробиваемая. На 90+2 Ковачич поставил точку в матче. Пусть и вымученная, но победа со счетом 0:2 выглядит достойно.

Следует отметить, что Нико играет не на своей позиции. В академии футболист выступал в роли атакующего полузащитника. После матча Гвардиола восхищался О'Райли, не забыв напомнить молодому игроку о необходимости продолжать и дальше усердно работать на тренировках, учиться и прогрессировать.

У Гвардиолы в запасе есть еще один талантливый воспитанник академии – Оскар Бобб. В сезоне 2023/2024 Пеп не мог нарадоваться талантливым игроком, который со временем может стать королем ассистов. Летом 2024 года во время предсезонного турне по США Оскар стал одним из самых ярких игроков "Манчестер Сити".

У молодого игрока возникло прекрасное взаимопонимание с Холандом: "Моя задача отправлять мяч на Эрлинга, а он точно знает как забивать". Любимчик Гвардиолы Оскар Бобб, наверняка, занял бы место в основе, а Холанд забил бы не один мяч после передач Оскара, если бы не досадная травма (перелом ноги на тренировке). Длительный период восстановления отобрал у Бобба возможность помочь команде в такие трудные времена. Но не отобрал талант и трудолюбие.

Вероятно, Гвардиола выбрал самое лучшее время для обкатки молодых и талантливых игроков "Манчестер Сити". Конечно, для Пепа каждый матч мега важный. Но "Манчестер Сити" уже вне борьбы за чемпионский титул АПЛ и трофей Лиги чемпионов. Остается только Кубок Англии (возможно). Наигрывать игроков по ходу сезона – кому еще может так повезти?

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