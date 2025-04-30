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Два английских топ-клуба следят за талантливым тинейджером Реймса

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Два английских топ-клуба следят за талантливым тинейджером Реймса

Фото з відкритих джерел

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"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" внимательно наблюдают за 19-летним талантливым полузащитником "Реймса".

Корреспондент издания Football Insider Пит О'Рурк сообщил, что оба английских клуба заинтересованы в подписании Амаду Коне во время летнего трансферного окна. Его стиль игры сравнивают с выступлениями Карлоса Балеба за "Брайтон", но стоимость ивуарийца намного меньше, чем камерунца. "Реймс" оценивает Коне в 20 миллионов фунтов стерлингов.

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В этом сезоне Амаду Коне провел 24 матча за "Реймс" во всех турнирах, но голевыми действиями не отличался.

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Источник:
Pete O'Rourke
Опубликовал: Андрей Журба
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