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Два английских топ-клуба следят за талантливым тинейджером Реймса
Футболист проводит впечатляющий сезон во Франции
Фото з відкритих джерел
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" внимательно наблюдают за 19-летним талантливым полузащитником "Реймса".
Корреспондент издания Football Insider Пит О'Рурк сообщил, что оба английских клуба заинтересованы в подписании Амаду Коне во время летнего трансферного окна. Его стиль игры сравнивают с выступлениями Карлоса Балеба за "Брайтон", но стоимость ивуарийца намного меньше, чем камерунца. "Реймс" оценивает Коне в 20 миллионов фунтов стерлингов.
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В этом сезоне Амаду Коне провел 24 матча за "Реймс" во всех турнирах, но голевыми действиями не отличался.
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