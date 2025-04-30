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Лидер Ливерпуля готов подписать новый контракт с клубом после чемпионства

Англия

Изменил планы

Лидер Ливерпуля готов подписать новый контракт с клубом после чемпионства

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание TEAMtalk, вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер готов продлить контракт с клубом и остаться на "Энфилде".

Бразильский вратарь присоединился к "красным" в 2018 году за 56 миллионов фунтов из "Ромы", став вторым самым дорогим голкипером в истории футбола после Кепы Аррисабалаги. С тех пор он помог "Ливерпулю" добыть восемь трофеев – и последнее, чрезвычайно эмоциональное, чемпионство в АПЛ стало настоящим венцом этого успешного периода.

Нынешний контракт Алиссона с клубом действует до лета 2027 года. Ранее появлялись слухи, что "Ливерпуль" может рассмотреть продажу игрока уже этим летом, чтобы получить максимальную прибыль, пока его стоимость остается высокой. Особенно на фоне предположений, что сам Алиссон открыт к новому вызову в карьере.

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Эти слухи подпитало и прошлогоднее подписание Мамардашвили – вратарь перешел из "Валенсии" за 29,5 миллионов фунтов, но он остался в испанском клубе еще на один сезон на правах аренды. Однако после празднования чемпионства Алиссон, как сообщается, изменил планы и теперь намерен остаться на "Энфилде".

Добавим, что в этом сезоне бразилец провел 31 матч за "Ливерпуль" во всех турнирах, пропустив 24 гола и 13 раз сохранив свои ворота "сухими".

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
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