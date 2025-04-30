Один из лучших плеймейкеров АПЛ готов покинуть свою команду ради Тоттенхэма

Один из лучших плеймейкеров Английской Премьер-лиги готов покинуть свою команду ради "Тоттенхэма".

Как сообщил журналист Грэм Бэйли из издания TBR Football, 26-летний Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас" считает, что пришло время покинуть клуб, о чем он недавно сообщил руководству "орлов". Представители "шпор" заинтересованы в подписании англичанина, который может играть на позиции атакующего полузащитника и вингера, впрочем они могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны "Манчестер Сити", "Ньюкасла" и "Астон Виллы". Также Эзе хочет присоединиться к клубу, который выступает в еврокубках. "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль" высоко оценивают его талант, но для них он не является приоритетной целью.

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В этом сезоне Эберечи Эзе забил 9 голов и отдал 11 ассистов в 38 матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.