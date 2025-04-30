Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лучших плеймейкеров АПЛ готов покинуть свою команду ради Тоттенхэма
За ним следит ряд других английских клубов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из лучших плеймейкеров Английской Премьер-лиги готов покинуть свою команду ради "Тоттенхэма".
Как сообщил журналист Грэм Бэйли из издания TBR Football, 26-летний Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас" считает, что пришло время покинуть клуб, о чем он недавно сообщил руководству "орлов". Представители "шпор" заинтересованы в подписании англичанина, который может играть на позиции атакующего полузащитника и вингера, впрочем они могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны "Манчестер Сити", "Ньюкасла" и "Астон Виллы". Также Эзе хочет присоединиться к клубу, который выступает в еврокубках. "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль" высоко оценивают его талант, но для них он не является приоритетной целью.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Эберечи Эзе забил 9 голов и отдал 11 ассистов в 38 матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Легенда Металлиста назначен главным тренером олимпийской сборной Кыргызстана
- Усик рассказал, с кем хочет провести последний поединок в карьере
- Победа ПСЖ над Арсеналом, будущее Ротаня, контракт Куртуа и травма Рюдигера. Главные новости за 29 апреля
- Рексем – первая команда в английском футболе, которая три сезона подряд оформляет повышение в классе
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО