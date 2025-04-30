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Впервые за три месяца. Нападающий Манчестер Юнайтед вернулся к тренировкам
Команда Рубена Аморима получила усиление перед матчами в Лиге Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло, который получил травму лодыжки в начале февраля, уже вернулся к тренировкам с командой. Вместе с ним к занятиям вернулся Маттейс де Лигт, который не играл почти один месяц.
Главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим в ближайшее время должен объявить состав команды, который отправится в Бильбао на первый полуфинальный матч Лиги Европы против "Атлетика", что состоится в четверг, 1-го мая. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. Игра пройдет на стадионе "Сан-Мамес".
✔️ @AmadDiallo_19— Manchester United (@ManUtd) April 30, 2025
✔️ @MdeLigt_04
Two welcome returns to group training today! ????#MUFC || #UEL
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Добавим, что в этом сезоне 22-летний Амад Диалло забил 9 голов и отдал 8 ассистов в 36 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
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