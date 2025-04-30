  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Впервые за три месяца. Нападающий Манчестер Юнайтед вернулся к тренировкам

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые за три месяца. Нападающий Манчестер Юнайтед вернулся к тренировкам

Англия

Команда Рубена Аморима получила усиление перед матчами в Лиге Европы

Впервые за три месяца. Нападающий Манчестер Юнайтед вернулся к тренировкам

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло, который получил травму лодыжки в начале февраля, уже вернулся к тренировкам с командой. Вместе с ним к занятиям вернулся Маттейс де Лигт, который не играл почти один месяц.

Главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим в ближайшее время должен объявить состав команды, который отправится в Бильбао на первый полуфинальный матч Лиги Европы против "Атлетика", что состоится в четверг, 1-го мая. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. Игра пройдет на стадионе "Сан-Мамес".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне 22-летний Амад Диалло забил 9 голов и отдал 8 ассистов в 36 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Читайте такжеДва английских топ-клуба следят за талантливым тинейджером Реймса
По теме
yellow-arrow
Два топ-клуба АПЛ лидируют в борьбе за трансфер главной звезды Лиона
yellow-arrow
Ювентус и клубы АПЛ хотят подписать ключевого защитника Лацио
yellow-arrow
Тренер Атлетика - о Манчестер Юнайтед: Они являются фаворитом на победу в Лиге Европы
Манчестер Юнайтед Амад Диалло
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости