Впервые за три месяца. Нападающий Манчестер Юнайтед вернулся к тренировкам

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло, который получил травму лодыжки в начале февраля, уже вернулся к тренировкам с командой. Вместе с ним к занятиям вернулся Маттейс де Лигт, который не играл почти один месяц.

Главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим в ближайшее время должен объявить состав команды, который отправится в Бильбао на первый полуфинальный матч Лиги Европы против "Атлетика", что состоится в четверг, 1-го мая. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. Игра пройдет на стадионе "Сан-Мамес".

Two welcome returns to group training today! ????#MUFC || #UEL