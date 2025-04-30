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Ноттингем Форест – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Нуну Эшпириту Санту продолжает борьбу за Лигу Чемпионов

Ноттингем Форест – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главная сенсация этого сезона Премьер-лиги все еще имеет реальные шансы попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Кто бы мог подумать, что "лесники" действительно на подобное способны. Вот только для полноценной реализации этого чуда нужно выдать сильную концовку сезона. Под силу ли это "Ноттингему"? Для начала нужно обыграть "Брентфорд".

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 1 мая.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляція матчу "Ноттінґем Форест" — "Брентфорд"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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