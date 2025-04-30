Ноттингем Форест – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Главная сенсация этого сезона Премьер-лиги все еще имеет реальные шансы попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Кто бы мог подумать, что "лесники" действительно на подобное способны. Вот только для полноценной реализации этого чуда нужно выдать сильную концовку сезона. Под силу ли это "Ноттингему"? Для начала нужно обыграть "Брентфорд".

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 1 мая.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Ноттінґем Форест" — "Брентфорд" Смотреть трансляцию

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