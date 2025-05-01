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Ноттингем Форест – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Егор Ярмолюк попытается сдержать главную сенсацию АПЛ в этом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Егор Ярмолюк и компания едут в гости к "Ноттингем Форест", который в последнее время показывает не очень стабильные результаты, но продолжает активную борьбу за попадание в Лигу Чемпионов.
Пока они выглядят как коллектив, имеющий все шансы испортить настроение местным трибунам. Но действительно ли они смогут это сделать?
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 1 мая.
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Английская Премьер-лига. 34-й тур.
1 мая. 21:30. Ноттингем. "Сити Граунд"
Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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