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Ноттингем Форест – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Егор Ярмолюк попытается сдержать главную сенсацию АПЛ в этом сезоне

Ноттингем Форест – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Егор Ярмолюк и компания едут в гости к "Ноттингем Форест", который в последнее время показывает не очень стабильные результаты, но продолжает активную борьбу за попадание в Лигу Чемпионов.

Пока они выглядят как коллектив, имеющий все шансы испортить настроение местным трибунам. Но действительно ли они смогут это сделать?

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 1 мая.

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Английская Премьер-лига. 34-й тур.

1 мая. 21:30. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Брентфорд"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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