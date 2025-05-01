Ноттингем Форест – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Егор Ярмолюк и компания едут в гости к "Ноттингем Форест", который в последнее время показывает не очень стабильные результаты, но продолжает активную борьбу за попадание в Лигу Чемпионов.

Пока они выглядят как коллектив, имеющий все шансы испортить настроение местным трибунам. Но действительно ли они смогут это сделать?

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 1 мая.

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Английская Премьер-лига. 34-й тур.

1 мая. 21:30. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Брентфорд" Смотреть трансляцию

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