Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два топ-клуба АПЛ лидируют в борьбе за трансфер главной звезды Лиона
Футболист может переехать в Англию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Два топ-клуба Английской Премьер-лиги лидируют в борьбе за трансфер главной звезды "Лиона".
Согласно эксклюзивной информации от источников издания CaughtOffside, "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" лидируют в гонке за подписание 21-летнего Райана Шерки, которого "Лион" готов продать за минимум 30 миллионов евро.
Также известно, что "Милан", "Ювентус", "Байер", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Астон Вилла" внимательно следят за Шерки после его впечатляющих выступлений в этом сезоне за "Лион". Его стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Райан Шерки забил 12 голов и отдал 19 ассистов в 41 матче за "Лион" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- УПЛ. Ингулец – Заря 1:0. Подопечные Кобина поднимаются со дна турнирной таблицы
- Легенда Металлиста назначен главным тренером олимпийской сборной Кыргызстана
- Усик рассказал, с кем хочет провести последний поединок в карьере
- Рексем – первая команда в английском футболе, которая три сезона подряд оформляет повышение в классе
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ