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Два топ-клуба АПЛ лидируют в борьбе за трансфер главной звезды Лиона

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Два топ-клуба АПЛ лидируют в борьбе за трансфер главной звезды Лиона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Два топ-клуба Английской Премьер-лиги лидируют в борьбе за трансфер главной звезды "Лиона".

Согласно эксклюзивной информации от источников издания CaughtOffside, "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" лидируют в гонке за подписание 21-летнего Райана Шерки, которого "Лион" готов продать за минимум 30 миллионов евро.

Также известно, что "Милан", "Ювентус", "Байер", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Астон Вилла" внимательно следят за Шерки после его впечатляющих выступлений в этом сезоне за "Лион". Его стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.

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В этом сезоне Райан Шерки забил 12 голов и отдал 19 ассистов в 41 матче за "Лион" во всех турнирах.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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