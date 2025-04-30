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Ключевой игрок Манчестер Сити возвращается к тренировкам
Обладатель Золотого мяча снова в строю
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский полузащитник соревнуется со временем, чтобы снова появиться на поле в конце сезона, и мечтает сыграть в финале Кубка Англии и на клубном чемпионате мира с "Манчестер Сити".
Родриго Эрнандес, полузащитник "Манчестер Сити", на этой неделе вернулся к полноценным командным тренировкам, стремясь выйти на поле к концу сезона. Испанский игрок получил серьезную травму передней крестообразной связки в прошлом сентября во время матча против "Арсенала".
И хотя поначалу считали, что он пропустит весь сезон, испанец все еще надеется быть готовым к клубному чемпионату мира.
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Rodri returns to training for Manchester City! ???????? pic.twitter.com/et0WAHjUqt— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 30, 2025
На последних тренировках Родри занимался вместе со своими товарищами по команде, что свидетельствует о его скором возвращении на футбольное поле.
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