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Ключевой игрок Манчестер Сити возвращается к тренировкам

Англия
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Обладатель Золотого мяча снова в строю

Ключевой игрок Манчестер Сити возвращается к тренировкам

Getty Images/Global Images Ukraine

Денис Снигур Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский полузащитник соревнуется со временем, чтобы снова появиться на поле в конце сезона, и мечтает сыграть в финале Кубка Англии и на клубном чемпионате мира с "Манчестер Сити".

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Родриго Эрнандес, полузащитник "Манчестер Сити", на этой неделе вернулся к полноценным командным тренировкам, стремясь выйти на поле к концу сезона. Испанский игрок получил серьезную травму передней крестообразной связки в прошлом сентября во время матча против "Арсенала".

И хотя поначалу считали, что он пропустит весь сезон, испанец все еще надеется быть готовым к клубному чемпионату мира.

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На последних тренировках Родри занимался вместе со своими товарищами по команде, что свидетельствует о его скором возвращении на футбольное поле.

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