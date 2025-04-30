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Соланке мечтает о трофее с Тоттенхэмом перед полуфиналом Лиги Европы

Англия

И как я уже говорил, клуб не выигрывал ничего уже несколько лет...(с)

Соланке мечтает о трофее с Тоттенхэмом перед полуфиналом Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне полуфинального матча Лиги Европы против норвежского "Буде-Глимт", нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке поделился своими мыслями о возможности выиграть трофей с лондонским клубом.

"Это бы означало все, если честно. И как я уже говорил, клуб не выигрывал ничего уже несколько лет. Поэтому быть частью команды, которая принесет победу клубу и болельщикам, означало бы для меня целый мир".

Напомним, что первый полуфинальный матч Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Буде-Глимтом" состоится уже завтра, 1 мая, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Тоттенхэм (Лондон) Доминик Соланке
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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