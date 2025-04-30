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Холанд вернулся к тренировкам Манчестер Сити

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Холанд вернулся к тренировкам Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вернулся к полноценным тренировкам с первой командой.

В течение периода восстановления футболист занимался по индивидуальной программе, но в среду присоединился к общей группе.

Ожидается, что главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола предоставит больше информации о возможной дате возвращения форварда на поле во время пресс-конференции в четверг накануне матча против "Вулверхэмптона".

Напомним, что Холанд травмировался в кубковом матче против "Борнмута" и покидал стадионы на костылях.

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Ключевой игрок Манчестер Сити возвращается к тренировкам
Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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