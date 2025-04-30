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Холанд вернулся к тренировкам Манчестер Сити
Хорошие новости для команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вернулся к полноценным тренировкам с первой командой.
В течение периода восстановления футболист занимался по индивидуальной программе, но в среду присоединился к общей группе.
Ожидается, что главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола предоставит больше информации о возможной дате возвращения форварда на поле во время пресс-конференции в четверг накануне матча против "Вулверхэмптона".
Напомним, что Холанд травмировался в кубковом матче против "Борнмута" и покидал стадионы на костылях.
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