Вингер Манчестер Юнайтед стремится переехать в Барселону. Футболист готов на снижение зарплаты

Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд, который сейчас выступает за "Астон Виллу" на правах аренды, похоже, снова сменит клубную прописку этим летом.

По данным The Mirror, "Вилла" имеет опцию выкупа Рашфорда за 47 миллионов евро этим летом, однако сам английский игрок не заинтересован в полноценном переезде на "Вилла Парк". Маркус предпочитает переходу за границу, несмотря на интерес со стороны "Тоттенхэма" и других английских клубов, а "Барселона" остается его приоритетным вариантом.

Футболист сообщил "Барселоне" о своей готовности пойти на снижение зарплаты ради перехода в каталонский гранд.