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Аморим - о возможном переходе Дьёкереша в МЮ: Нам нужны игроки, которые хотят представлять наш клуб
Рубен высказался о форварде Спортинга
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего "Спортинга" Виктора Дьёкереша в "красных дьяволов".
"Соглашение с Виктором? Я с ним не разговаривал. Но если игрок хочет прийти в "МЮ" только для того, чтобы играть в Лиге чемпионов, то он не придет".
Нам нужны игроки, которые хотят представлять "Юнайтед", а не игроки, которые хотят играть в определенных соревнованиях", - сказал специалист.
Дьёкереш в текущем сезоне сыграл 48 матчей, в которых забил 52 гола и отдал 12 ассистов.
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