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Аморим - о возможном переходе Дьёкереша в МЮ: Нам нужны игроки, которые хотят представлять наш клуб

Англия

Рубен высказался о форварде Спортинга

Аморим - о возможном переходе Дьёкереша в МЮ: Нам нужны игроки, которые хотят представлять наш клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего "Спортинга" Виктора Дьёкереша в "красных дьяволов".

"Соглашение с Виктором? Я с ним не разговаривал. Но если игрок хочет прийти в "МЮ" только для того, чтобы играть в Лиге чемпионов, то он не придет".

Нам нужны игроки, которые хотят представлять "Юнайтед", а не игроки, которые хотят играть в определенных соревнованиях", - сказал специалист.

Дьёкереш в текущем сезоне сыграл 48 матчей, в которых забил 52 гола и отдал 12 ассистов.

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Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Виктор Дьёкереш
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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