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Манчестер Сити договорился о подписании 18-летнего нападающего ПСЖ
Махамаду Сангаре может сменить клубную прописку
x.com/FabrizioRomano
"Манчестер Сити" договорился о подписании 18-летнего нападающего Махамаду Сангаре из "Пари Сен-Жермен U-23". Игрок перейдет в английский клуб на правах свободного агента. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
Устная договоренность между сторонами уже достигнута, а юный футболист успешно прошел медицинское обследование.
Сангаре в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 ассиста.
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