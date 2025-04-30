Манчестер Сити договорился о подписании 18-летнего нападающего ПСЖ

"Манчестер Сити" договорился о подписании 18-летнего нападающего Махамаду Сангаре из "Пари Сен-Жермен U-23". Игрок перейдет в английский клуб на правах свободного агента. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Устная договоренность между сторонами уже достигнута, а юный футболист успешно прошел медицинское обследование.

Сангаре в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 ассиста.