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Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Витор Перейра попытается одержать седьмую победу подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Вулверхэмптона" уже вошел в историю с достижением самой длинной победной серии клуба в рамках АПЛ — шесть матчей подряд. Возможно, они смогут сделать ее еще длиннее и одержать седьмую победу. Вот только выезд к "Сити" — это ужасные условия для достижения очередной победы. Но "волки" попробуют.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 2 мая.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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