Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Наставник "Вулверхэмптона" уже вошел в историю с достижением самой длинной победной серии клуба в рамках АПЛ — шесть матчей подряд. Возможно, они смогут сделать ее еще длиннее и одержать седьмую победу. Вот только выезд к "Сити" — это ужасные условия для достижения очередной победы. Но "волки" попробуют.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 2 мая.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон" Смотреть трансляцию

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