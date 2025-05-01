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Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Витор Перейра попытается одержать седьмую победу подряд

Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "Вулверхэмптона" уже вошел в историю с достижением самой длинной победной серии клуба в рамках АПЛ — шесть матчей подряд. Возможно, они смогут сделать ее еще длиннее и одержать седьмую победу. Вот только выезд к "Сити" — это ужасные условия для достижения очередной победы. Но "волки" попробуют.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 2 мая.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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