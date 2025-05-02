Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Активная борьба за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон в самом разгаре. В эти моменты каждый балл чрезвычайно важен и позволять себе потери стоит слишком дорого и может нести в себе катастрофические последствия. Готовы ли "горожане" прервать шестиматчевую победную серию "волков", чтобы забрать свое? Скоро узнаем.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 2 мая.

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Английская Премьер-лига. 35-й тур.

2 мая. 22:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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