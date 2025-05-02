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Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пеп Гвардиола не может позволить себе потерю очков
Getty Images / Global Images Ukraine
Активная борьба за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон в самом разгаре. В эти моменты каждый балл чрезвычайно важен и позволять себе потери стоит слишком дорого и может нести в себе катастрофические последствия. Готовы ли "горожане" прервать шестиматчевую победную серию "волков", чтобы забрать свое? Скоро узнаем.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 2 мая.
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Английская Премьер-лига. 35-й тур.
2 мая. 22:00. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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