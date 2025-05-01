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Манчестер Юнайтед нацелился на подписание лидера Байера

Англия

Но конкуренция очень серьезная 

Манчестер Юнайтед нацелился на подписание лидера Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Байера" Джонатан Та, контракт которого завершается этим летом, покинет клуб свободным агентом, поэтому "Манчестер Юнайтед" активно рассматривает возможность подписания 29-летнего игрока сборной Германии, как сообщает Sky Sports.

"Юнайтед" теперь позиционирует себя как претендента на его подпись, поскольку стремится улучшить свои шансы в Премьер-лиге в следующем сезоне. Однако стабильность и опыт Та привлекли внимание и других ведущих европейских клубов.

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Среди претендентов – "Бавария", "Реал" и "Барселона". Шансы "Реала" могут возрасти, если команду возглавит Хаби Алонсо, который имеет хорошие отношения с Та. "Бавария" же предлагает возможность остаться в Бундеслиге, а вот потенциальный трансфер в "Барселону" усложняют финансовые ограничения каталонцы.

Добавим, что в этом сезоне Джонатан Та провел 46 матчей за "Байер" во всех турнирах, отметившись тремя голами и одним ассистом.

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Бавария (Мюнхен) Барселона Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Манчестер Юнайтед Джонатан Та
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Алексей Полищук
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