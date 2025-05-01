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Три футболиста из ТОП-3 турнирной таблицы. АПЛ представила номинантов на игрока апреля

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Три футболиста из ТОП-3 турнирной таблицы. АПЛ представила номинантов на игрока апреля

Фото - Premier League

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АПЛ представила номинантов на игрока апреля.

В список попали по 2 футболиста "Ньюкасла" и "Вулверхэмптона", полузащитники "Ливерпуля, "Астон Виллы" и защитник "Фулхэма".

Претенденты на награду:

  • Райан Аит-Нури ("Вулверхэмптон", 5 побед, один гол и два ассиста);
  • Харви Барнс ("Ньюкасл", 5 побед. одно поражение, 4 гола, два ассиста);
  • Алексис Мак Аллистер ("Ливерпуль", четыре победы, одно поражение. 2 гола, один ассист);
  • Джейкоб Мёрфи ("Ньюкасл", 5 побед, одно поражение, 3 гола, 3 ассиста);
  • Морган Роджерс ("Астон Вилла", 4 победы, одно поражение, один гол и 4 ассиста);
  • Райан Сессеньон ("Фулхэм", 2 победы, 3 поражения, 2 гола и 2 ассиста);
  • Жордан Ларсен ("Вулверхэмптон", 5 побед, 4 гола).
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Напомним, что в марте лучшим игроком стал полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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