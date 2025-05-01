Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три футболиста из ТОП-3 турнирной таблицы. АПЛ представила номинантов на игрока апреля
Сложный выбор
Фото - Premier League
АПЛ представила номинантов на игрока апреля.
В список попали по 2 футболиста "Ньюкасла" и "Вулверхэмптона", полузащитники "Ливерпуля, "Астон Виллы" и защитник "Фулхэма".
Претенденты на награду:
- Райан Аит-Нури ("Вулверхэмптон", 5 побед, один гол и два ассиста);
- Харви Барнс ("Ньюкасл", 5 побед. одно поражение, 4 гола, два ассиста);
- Алексис Мак Аллистер ("Ливерпуль", четыре победы, одно поражение. 2 гола, один ассист);
- Джейкоб Мёрфи ("Ньюкасл", 5 побед, одно поражение, 3 гола, 3 ассиста);
- Морган Роджерс ("Астон Вилла", 4 победы, одно поражение, один гол и 4 ассиста);
- Райан Сессеньон ("Фулхэм", 2 победы, 3 поражения, 2 гола и 2 ассиста);
- Жордан Ларсен ("Вулверхэмптон", 5 побед, 4 гола).
Seven of April’s top performers ????— Premier League (@premierleague) May 1, 2025
Cast your vote for @EASPORTSFC Player of the Month ????
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в марте лучшим игроком стал полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Соболенко прокомментировала скандальный эпизод в матче против Костюк
- Ингулец - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Феерия в Барселоне, переход Степанова и возвращение Родри. Главные новости за 30 апреля
- Защитник Ливерпуля после чемпионского матча АПЛ присел на пустую трибуну Энфилда. Игрок объяснил причину
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000