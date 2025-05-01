Челси решительно настроен подписать аргентинского вундеркинда

"Челси" активно работает над трансфером 17-летнего таланта из "Ривер Плейта" Франко Мастантуоно, сообщает CaughtOffside. Аргентинец считается одним из самых перспективных молодых игроков мира, и лондонцы стремятся опередить конкурентов в борьбе за его подпись.

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На хавбека также претендуют "Ливерпуль" и "Реал Мадрид", которые серьезно рассматривают возможность трансфера. Однако "Ривер Плейт" четко обозначил свою позицию: клуб готов отпустить игрока только в случае уплаты клаусулы в размере 45 миллионов евро.

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Для некоторых европейских грандов, таких как "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" или "Барселона, это может стать преградой, тогда как "Челси" и "Реал" уже имеют опыт инвестиций в молодежь такого уровня и готовы рисковать ради потенциального выигрыша в будущем.

Добавим, что в этом сезоне Франко Мастантуоно забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 13 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах.