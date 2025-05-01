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Челси решительно настроен подписать аргентинского вундеркинда

Англия

Стремятся выиграть конкуренцию

Челси решительно настроен подписать аргентинского вундеркинда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" активно работает над трансфером 17-летнего таланта из "Ривер Плейта" Франко Мастантуоно, сообщает CaughtOffside. Аргентинец считается одним из самых перспективных молодых игроков мира, и лондонцы стремятся опередить конкурентов в борьбе за его подпись.

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На хавбека также претендуют "Ливерпуль" и "Реал Мадрид", которые серьезно рассматривают возможность трансфера. Однако "Ривер Плейт" четко обозначил свою позицию: клуб готов отпустить игрока только в случае уплаты клаусулы в размере 45 миллионов евро.

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Для некоторых европейских грандов, таких как "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" или "Барселона, это может стать преградой, тогда как "Челси" и "Реал" уже имеют опыт инвестиций в молодежь такого уровня и готовы рисковать ради потенциального выигрыша в будущем.

Добавим, что в этом сезоне Франко Мастантуоно забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 13 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах.

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Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) Франко Мастантуоно
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Алексей Полищук
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