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Гвардиола рассказал, когда обладатель Золотого мяча сможет вернуться на поле

Англия

Испанский полузащитник не играет с сентября прошлого года из-за травмы колена

Гвардиола рассказал, когда обладатель Золотого мяча сможет вернуться на поле

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" рассказал, когда обладатель Золотого мяча-2024 Родри сможет вернуться на поле.

"Мы очень рады, что Родри вернулся к тренировкам. Как только медики скажут, что он может играть, он обязательно будет играть, но они этого еще не говорили. У него была очень сложная травма, поэтому замечательно, что теперь он чувствует себя намного лучше, но мы должны быть осторожными".

"Эрлинг Холанд также постепенно восстанавливается после травмы", — добавил Гвардиола.

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Напомним, что 28-летний Родри в последний раз выходил на поле 22-го сентября 2024 года в матче против "Арсенала" (2:2), когда он получил травму колена. Что касается Эрлинга Холанда, он не играет с конца марта из-за травмы лодыжки.

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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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