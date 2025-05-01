Гвардиола рассказал, когда обладатель Золотого мяча сможет вернуться на поле

Главный тренер "Манчестер Сити" рассказал, когда обладатель Золотого мяча-2024 Родри сможет вернуться на поле.

"Мы очень рады, что Родри вернулся к тренировкам. Как только медики скажут, что он может играть, он обязательно будет играть, но они этого еще не говорили. У него была очень сложная травма, поэтому замечательно, что теперь он чувствует себя намного лучше, но мы должны быть осторожными".

"Эрлинг Холанд также постепенно восстанавливается после травмы", — добавил Гвардиола.