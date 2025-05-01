  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Два кандидата из списка не проиграли в апреле. АПЛ назвала претендентов на тренера месяца

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два кандидата из списка не проиграли в апреле. АПЛ назвала претендентов на тренера месяца

Англия

А ведь интересно

Два кандидата из списка не проиграли в апреле. АПЛ назвала претендентов на тренера месяца

Фото: Premierleague.com / Автор: неизвестен

Новина українською

АПЛ назвала претендентов на тренера месяца.

Пять наставников претендуют на звание лучшего. Два из них закончили апрель без поражений.

Кандидаты на награду:

  • Унаи Эмери ("Астон Вилла", 4 победы, одно поражение);
  • Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити", 4 победы, одна ничья);
  • Эдди Хау ("Ньюкасл", 5 побед, одно поражение)
  • Витор Перейра ("Вулверхэмптон", 5 побед)
  • Арне Слот ("Ливерпуль", 4 победы, одно поражение)

Голосование продлится до 14:00 (время киевское) 5 мая.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, лучшим тренером марта стал наставник "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту.

По теме
yellow-arrow
Футбольная ассоциация Англии запретила трансгендерам участвовать в соревнованиях в женском футболе
yellow-arrow
Гвардиола выразил свое восхищение игрой Барселоны под руководством Флика
yellow-arrow
Ливерпуль хочет усилить свою полузащиту немецким талантом
Английская Премьер-лига АПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости