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Два кандидата из списка не проиграли в апреле. АПЛ назвала претендентов на тренера месяца
А ведь интересно
Фото: Premierleague.com / Автор: неизвестен
АПЛ назвала претендентов на тренера месяца.
Пять наставников претендуют на звание лучшего. Два из них закончили апрель без поражений.
Кандидаты на награду:
- Унаи Эмери ("Астон Вилла", 4 победы, одно поражение);
- Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити", 4 победы, одна ничья);
- Эдди Хау ("Ньюкасл", 5 побед, одно поражение)
- Витор Перейра ("Вулверхэмптон", 5 побед)
- Арне Слот ("Ливерпуль", 4 победы, одно поражение)
Managers who have been bossing it in April ????— Premier League (@premierleague) May 1, 2025
Vote now for your @BarclaysFooty Manager of the Month! ????
Голосование продлится до 14:00 (время киевское) 5 мая.
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Напомним, лучшим тренером марта стал наставник "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту.
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Источник:Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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