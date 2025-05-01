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Ливерпуль хочет усилить свою полузащиту немецким талантом
Готовят предложение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" уже работает над трансферной кампанией и обратил внимание на одного из самых талантливых немецких игроков – Ангело Штиллера, полузащитника "Штутгарта".
24-летний футболист поразил своей тактической зрелостью и умением управлять игрой из глубины поля. Благодаря уверенным выступлениям он стал ключевым игроком своей команды, что и привлекло интерес "Ливерпуля". Спортивное руководство клуба вместе с Арне Слотом определило Штиллера как идеального кандидата для придания баланса в центре поля.
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В "Штутгарте" понимают, какую ценность сейчас имеет футболист, поэтому легко с ним не расстанутся. Начальная сумма трансфера может составить около 60 миллионов евро – значительная цифра, однако подъемная для "Ливерпуля", если клуб посчитает, что Штиллер способен сразу дать результат.
Добавим, что в этом сезоне на счету немца 4 гола и 9 ассистов в 44 матчах за "Штутгарт" во всех турнирах.
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