Ливерпуль хочет усилить свою полузащиту немецким талантом

"Ливерпуль" уже работает над трансферной кампанией и обратил внимание на одного из самых талантливых немецких игроков – Ангело Штиллера, полузащитника "Штутгарта".

24-летний футболист поразил своей тактической зрелостью и умением управлять игрой из глубины поля. Благодаря уверенным выступлениям он стал ключевым игроком своей команды, что и привлекло интерес "Ливерпуля". Спортивное руководство клуба вместе с Арне Слотом определило Штиллера как идеального кандидата для придания баланса в центре поля.

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В "Штутгарте" понимают, какую ценность сейчас имеет футболист, поэтому легко с ним не расстанутся. Начальная сумма трансфера может составить около 60 миллионов евро – значительная цифра, однако подъемная для "Ливерпуля", если клуб посчитает, что Штиллер способен сразу дать результат.

Добавим, что в этом сезоне на счету немца 4 гола и 9 ассистов в 44 матчах за "Штутгарт" во всех турнирах.