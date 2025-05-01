  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль хочет усилить свою полузащиту немецким талантом

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль хочет усилить свою полузащиту немецким талантом

Англия

Готовят предложение

Ливерпуль хочет усилить свою полузащиту немецким талантом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" уже работает над трансферной кампанией и обратил внимание на одного из самых талантливых немецких игроков – Ангело Штиллера, полузащитника "Штутгарта".

24-летний футболист поразил своей тактической зрелостью и умением управлять игрой из глубины поля. Благодаря уверенным выступлениям он стал ключевым игроком своей команды, что и привлекло интерес "Ливерпуля". Спортивное руководство клуба вместе с Арне Слотом определило Штиллера как идеального кандидата для придания баланса в центре поля.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В "Штутгарте" понимают, какую ценность сейчас имеет футболист, поэтому легко с ним не расстанутся. Начальная сумма трансфера может составить около 60 миллионов евро – значительная цифра, однако подъемная для "Ливерпуля", если клуб посчитает, что Штиллер способен сразу дать результат.

Добавим, что в этом сезоне на счету немца 4 гола и 9 ассистов в 44 матчах за "Штутгарт" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Футбольная ассоциация Англии запретила трансгендерам участвовать в соревнованиях в женском футболе
yellow-arrow
Гвардиола выразил свое восхищение игрой Барселоны под руководством Флика
yellow-arrow
Два кандидата из списка не проиграли в апреле. АПЛ назвала претендентов на тренера месяца
Ливерпуль Штутгарт Ангело Штиллер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости