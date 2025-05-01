Футбольная ассоциация Англии запретила трансгендерам участвовать в соревнованиях в женском футболе

Футбольная ассоциация (FA) объявила об изменениях в своих правилах, согласно которым трансгендерные женщины больше не смогут участвовать в женском футболе в Англии, начиная с 1 июня текущего года.

Это решение стало следствием постановления Верховного суда Великобритании от 15 апреля, который определил юридическое понятие женщины на основе биологического пола. Изначально FA 11 апреля внесла изменения в свои правила, установив более строгие критерии для допуска трансгендерных женщин к футболу на всех уровнях. Однако после решения Верховного суда ассоциация отменила эту политику и заявила, что к участию в женских соревнованиях будут допускаться только лица, которые при рождении были женщинами.