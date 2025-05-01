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Футбольная ассоциация Англии запретила трансгендерам участвовать в соревнованиях в женском футболе

Англия

Изменения в правилах

Футбольная ассоциация Англии запретила трансгендерам участвовать в соревнованиях в женском футболе

Фото: twitter.com/England

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Футбольная ассоциация (FA) объявила об изменениях в своих правилах, согласно которым трансгендерные женщины больше не смогут участвовать в женском футболе в Англии, начиная с 1 июня текущего года.

Это решение стало следствием постановления Верховного суда Великобритании от 15 апреля, который определил юридическое понятие женщины на основе биологического пола. Изначально FA 11 апреля внесла изменения в свои правила, установив более строгие критерии для допуска трансгендерных женщин к футболу на всех уровнях. Однако после решения Верховного суда ассоциация отменила эту политику и заявила, что к участию в женских соревнованиях будут допускаться только лица, которые при рождении были женщинами.

"Это сложный вопрос, и наша позиция всегда заключалась в том, что в случае существенных изменений в законодательстве, науке или политике массового футбола, мы пересматриваем ее и вносим необходимые коррективы.

Мы понимаем, что это будет трудно для людей, которые просто хотят играть в игру, которую они любят, в гендере, по которому они себя идентифицируют, и мы связываемся с зарегистрированными трансгендерными женщинами, которые сейчас играют, чтобы объяснить изменения и то, как они могут продолжать участвовать в игре", - говорится в заявлении FA.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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