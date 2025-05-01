Рубен Аморим об еврокубках в следующем сезоне: Мы справимся с Лигой чемпионов или без неё

Тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о надеждах на еврокубки в следующем сезоне.

По его словам, сезон уже ничего не спасёт, в том числе и попадание в Лигу Чемпионов. Летом нужно решить множество проблем в клубе.

Также португальский наставник рассказал, как игроки справляются с давлением.

"Футболисты готовы. Каждый игрок — представитель сборной, но в этом сезоне ситуация была сложной во всех отношениях. Я не считаю это проблемой. Они рады быть здесь, они хотят победить и способны на это. Это может изменить наше лето, это может изменить следующий год, но мы хотим улучшить клуб. Это не самое важное в нашем клубе. Нам нужно решить множество проблем в нашем клубе, и мы справимся, с Лигой чемпионов или без неё", - сказал Аморим.

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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Лиги Европы встретится с "Атлетиком" в Испании. Матч начнётся 1 мая в 22:00 по киевскому времени.