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Рубен Аморим об еврокубках в следующем сезоне: Мы справимся с Лигой чемпионов или без неё
Всё сложно в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о надеждах на еврокубки в следующем сезоне.
По его словам, сезон уже ничего не спасёт, в том числе и попадание в Лигу Чемпионов. Летом нужно решить множество проблем в клубе.
Также португальский наставник рассказал, как игроки справляются с давлением.
"Футболисты готовы. Каждый игрок — представитель сборной, но в этом сезоне ситуация была сложной во всех отношениях. Я не считаю это проблемой. Они рады быть здесь, они хотят победить и способны на это.
Это может изменить наше лето, это может изменить следующий год, но мы хотим улучшить клуб. Это не самое важное в нашем клубе. Нам нужно решить множество проблем в нашем клубе, и мы справимся, с Лигой чемпионов или без неё", - сказал Аморим.
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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Лиги Европы встретится с "Атлетиком" в Испании. Матч начнётся 1 мая в 22:00 по киевскому времени.
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