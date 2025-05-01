Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Манчестер Юнайтед: Победа в Лиге Европы не сделает наш сезон успешным
Мейну поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Молодой полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну поделился своими мыслями относительно текущего сезона команды.
"Получить трофей Лиги Европы - это большой шанс для нас, но я не думаю, что даже победа в этом турнире спасет наш сезон и сделает его успешным. Но это точно добавит позитива и надежд перед новым сезоном", - сказал Мейну.
Напомним, что 1 мая "Атлетик" в первом полуфинальном матче Лиги Европы сыграет против "Манчестер Юнайтед". Начало - в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид определил идеального кандидата на замену Модричу
- Будущее Таловерова в Плимуте остается неопределенным - Источник
- Ингулец - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Лидер Ливерпуля готов подписать новый контракт с клубом после чемпионства
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой