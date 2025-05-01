Хавбек Манчестер Юнайтед: Победа в Лиге Европы не сделает наш сезон успешным

Молодой полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну поделился своими мыслями относительно текущего сезона команды.

"Получить трофей Лиги Европы - это большой шанс для нас, но я не думаю, что даже победа в этом турнире спасет наш сезон и сделает его успешным. Но это точно добавит позитива и надежд перед новым сезоном", - сказал Мейну.