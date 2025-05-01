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Хавбек Манчестер Юнайтед: Победа в Лиге Европы не сделает наш сезон успешным

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Мейну поделился своими мыслями

Хавбек Манчестер Юнайтед: Победа в Лиге Европы не сделает наш сезон успешным

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Молодой полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну поделился своими мыслями относительно текущего сезона команды.

"Получить трофей Лиги Европы - это большой шанс для нас, но я не думаю, что даже победа в этом турнире спасет наш сезон и сделает его успешным. Но это точно добавит позитива и надежд перед новым сезоном", - сказал Мейну.

Напомним, что 1 мая "Атлетик" в первом полуфинальном матче Лиги Европы сыграет против "Манчестер Юнайтед". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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