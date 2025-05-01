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Последний матч капитана. Стала известна дата перенесённого матча между Манчестер Сити и Борнмутом

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Последний матч капитана. Стала известна дата перенесённого матча между Манчестер Сити и Борнмутом

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Определена дата перенесённого матча между "Манчестер Сити" и "Борнмутом".

Матч АПЛ между командами поставлен на вторник 20 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Этот матч станет последним домашним поединком для капитана "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне. Бельгийский полузащитник присоединился к английскому клубу в августе 2015 года из "Вольфсбурга" за 76 млн евро.

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До этого "горожане" сыграют финал Кубка Англии против "Кристал Пэлас" на "Уэмбли" 17 мая. Заключительный матч АПЛ "Манчестер Сити" проведёт 25 мая в 18:00 против "Фулхэма" в Лондоне.

Сейчас "Манчестер Сити" занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 61 балл.

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Источник:
Manchester City
Опубликовал: Владислав Прийменко
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