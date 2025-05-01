Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль летом может продать своего форварда летом
Диогу Жота может покинуть Ливерпуль
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" рассматривает возможность продажи своего нападающего Диогу Жоты во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает издание CaughtOffside.
"Красные" готовы расстаться с 28-летним португальцем за сумму в пределах 50-55 миллионов евро.
По информации источника форвардом "Ливерпуля" заинтересовались такие клубы как: "Вулверхэмптон", "Астон Вилла" и "Ньюкасл", а также саудовские "Аль-Хиляль", "Аль-Иттихад" и "Аль-Наср".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:CaughtOffside
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Я не видел такого игрока за последние несколько лет". Тренер Интера в восторге от звезды Барселоны
- Реал Мадрид определил идеального кандидата на замену Модричу
- Будущее Таловерова в Плимуте остается неопределенным - Источник
- Академия миллиардеров. Как неожиданный ход Гвардиолы спасает сезон Манчестер Сити
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000