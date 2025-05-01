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Ливерпуль летом может продать своего форварда летом

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Диогу Жота может покинуть Ливерпуль

Ливерпуль летом может продать своего форварда летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" рассматривает возможность продажи своего нападающего Диогу Жоты во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает издание CaughtOffside.

"Красные" готовы расстаться с 28-летним португальцем за сумму в пределах 50-55 миллионов евро.

По информации источника форвардом "Ливерпуля" заинтересовались такие клубы как: "Вулверхэмптон", "Астон Вилла" и "Ньюкасл", а также саудовские "Аль-Хиляль", "Аль-Иттихад" и "Аль-Наср".

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Ливерпуль Диогу Жота
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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