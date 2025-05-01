Ливерпуль летом может продать своего форварда летом

"Ливерпуль" рассматривает возможность продажи своего нападающего Диогу Жоты во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает издание CaughtOffside.

"Красные" готовы расстаться с 28-летним португальцем за сумму в пределах 50-55 миллионов евро.

По информации источника форвардом "Ливерпуля" заинтересовались такие клубы как: "Вулверхэмптон", "Астон Вилла" и "Ньюкасл", а также саудовские "Аль-Хиляль", "Аль-Иттихад" и "Аль-Наср".