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Бывший тренер Боруссии Д может возглавить Тоттенхэм
Об этом сообщает CaughtOffside
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич может возглавить лондонский "Тоттенхэм" в следующем сезоне. Об этом сообщает издание CaughtOffside.
По информации источника, неудовлетворительные результаты "Тоттенхэма" в текущем сезоне заставили руководство клуба активно заняться поисками нового главного тренера на замену нынешнему наставнику Анге Постекоглу. Одним из вариантов для боссов "шпор" является именно Эдин Терзич.
42-летний специалист находится без работы с июня прошлого года после того, как покинул "Боруссию Д".
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