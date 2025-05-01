Бывший тренер Боруссии Д может возглавить Тоттенхэм

Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич может возглавить лондонский "Тоттенхэм" в следующем сезоне. Об этом сообщает издание CaughtOffside.

По информации источника, неудовлетворительные результаты "Тоттенхэма" в текущем сезоне заставили руководство клуба активно заняться поисками нового главного тренера на замену нынешнему наставнику Анге Постекоглу. Одним из вариантов для боссов "шпор" является именно Эдин Терзич.

42-летний специалист находится без работы с июня прошлого года после того, как покинул "Боруссию Д".