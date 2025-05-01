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Центрбек Ливерпуля может переехать в Саудовскую Аравию

Англия

Конате пока не договорился с Ливерпулем о продолжении сотрудничества

Центрбек Ливерпуля может переехать в Саудовскую Аравию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате оказался под прицелом клубов из Саудовской Про-лиги. Об этом сообщает издание TEAMtalk.

По информации источника, саудовские клубы внимательно следят за ситуацией 25-летнего французского футболиста, который пока не может прийти к согласию с "красными" о продлении действующего контракта.

Его соглашение с "Ливерпулем" рассчитано до лета 2026 года, и сейчас клуб колеблется относительно рассмотрения потенциальных предложений по игроку.

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