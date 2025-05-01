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Опытный вингер Манчестер Сити остается в команде несмотря на интерес других клубов

Англия

Об этом сообщает talkSPORT

Опытный вингер Манчестер Сити остается в команде несмотря на интерес других клубов

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" не планирует рассматривать возможность продажи своего вингера Джека Грилиша этим летом. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации издания, "Астон Вилла" и "Тоттенхэм" проявляли интерес к 29-летнему английскому футболисту. Однако, после летних уходов Кайла Уокера и Кевина Де Брюйне, Грилиш должен стать одной из ключевых фигур в раздевалке "горожан".

Джек в текущем сезоне сыграл 31 мат, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
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