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Опытный вингер Манчестер Сити остается в команде несмотря на интерес других клубов
Об этом сообщает talkSPORT
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" не планирует рассматривать возможность продажи своего вингера Джека Грилиша этим летом. Об этом сообщает talkSPORT.
По информации издания, "Астон Вилла" и "Тоттенхэм" проявляли интерес к 29-летнему английскому футболисту. Однако, после летних уходов Кайла Уокера и Кевина Де Брюйне, Грилиш должен стать одной из ключевых фигур в раздевалке "горожан".
Джек в текущем сезоне сыграл 31 мат, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
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Источник:talkSPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
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