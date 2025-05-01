Опытный вингер Манчестер Сити остается в команде несмотря на интерес других клубов

"Манчестер Сити" не планирует рассматривать возможность продажи своего вингера Джека Грилиша этим летом. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации издания, "Астон Вилла" и "Тоттенхэм" проявляли интерес к 29-летнему английскому футболисту. Однако, после летних уходов Кайла Уокера и Кевина Де Брюйне, Грилиш должен стать одной из ключевых фигур в раздевалке "горожан".

Джек в текущем сезоне сыграл 31 мат, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.