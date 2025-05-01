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Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира в составе одного из клубов АПЛ

Англия

Речь идет о подписании соглашения сроком в один месяц

Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира в составе одного из клубов АПЛ

фото з відкритих джерел

Новина українською

Нападающий "Аль-Насру" Криштиану Роналду может сыграть на предстоящем Клубном чемпионате мира. Как пишет Transfer News Live, звездный форвард рассматривает возможность подписания краткосрочного контракта с лондонским "Челси".

Речь идет о подписании соглашения сроком в один месяц, чтобы Роналду принял участие в КЧМ. О полноценном трансфере португальца в "Челси" пока речь не идет.

Криштиану в текущем сезоне сыграл 38 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 4 ассиста.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Екатерина Власова
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