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Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира в составе одного из клубов АПЛ
Речь идет о подписании соглашения сроком в один месяц
фото з відкритих джерел
Нападающий "Аль-Насру" Криштиану Роналду может сыграть на предстоящем Клубном чемпионате мира. Как пишет Transfer News Live, звездный форвард рассматривает возможность подписания краткосрочного контракта с лондонским "Челси".
Речь идет о подписании соглашения сроком в один месяц, чтобы Роналду принял участие в КЧМ. О полноценном трансфере португальца в "Челси" пока речь не идет.
Криштиану в текущем сезоне сыграл 38 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 4 ассиста.
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Источник:Transfer News Live
Опубликовал: Екатерина Власова
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