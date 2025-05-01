Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира в составе одного из клубов АПЛ

Нападающий "Аль-Насру" Криштиану Роналду может сыграть на предстоящем Клубном чемпионате мира. Как пишет Transfer News Live, звездный форвард рассматривает возможность подписания краткосрочного контракта с лондонским "Челси".

Речь идет о подписании соглашения сроком в один месяц, чтобы Роналду принял участие в КЧМ. О полноценном трансфере португальца в "Челси" пока речь не идет.

Криштиану в текущем сезоне сыграл 38 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 4 ассиста.